Минобороны рассказало о применении «Сарыча-2» в зоне СВО

МО РФ: Дрон «Сарыч-2» соединения ВДВ навел РСЗО «Град» на колонну противника

Расчет разведывательного беспилотника «Сарыч-2» Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) навел реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» на колонну бронетехники противника. О применении дронов в зоне СВО рассказали в Министерстве обороны России (МО РФ).

В ходе облета территории на Ореховском направлении в Запорожской области оператор дрона обнаружил колонну легкобронированной техники противника. Машины двигались в сторону передовых позиций для ротации личного состава. Координаты цели передали на командный пункт, где приняли решение уничтожить ее «Градами» десантников.

«Сарыч-2» зафиксировал точное попадание и поражение колонны техники противника с личным составом.

Разведывательный дрон «Сарыч-2» выполнен по схеме летающее крыло. Аппарат с электродвигателем развивает скорость до 110 километров в час, а максимальная высота полета составляет пять километров. Дрон может вести наблюдение 2,5 часа. «Сарыч-2» несет камеру высокого разрешения с 60-кратным зумом и тепловизором. Кроме того, беспилотник оснащен бортовым компьютером со специальным программным обеспечением, которое позволяет определять боевую технику на дальности до 2,5 километра.

В январе в концерне «Калашников» сообщили, что дроны-камикадзе «КУБ-2-Э» малого и среднего классов впервые покажут на международной выставке в Абу-Даби. Аппараты получили оптико-электронную систему, которая позволяет операторам корректировать дроны при изменении местоположения цели.