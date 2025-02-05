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ЦАМТО

Бюджет Минобороны Индии на 2025/26 ф.г. составит 78,2 млрд. долларов

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Военнослужащие ВС Индии
Военнослужащие ВС Индии.
Источник изображения: D-Russia.ru

ЦАМТО, 4 февраля. Минобороны Индии 1 февраля объявило о выделении в рамках госбюджета на 2025/26 ф.г. средств на оборону в размере 6,81 трлн. рупий (78,2 млрд. долл. по текущему курсу).

Как говорится в пресс-релизе индийского оборонного ведомства, новый бюджет на оборону составляет около 13,5% от общих государственных расходов и в номинальном выражении (до учета инфляции) увеличился примерно на 9,5% по сравнению с оборонным бюджетом на 2024/25 ф.г.

Наибольшая доля финансирования в оборонном бюджете 2025/26 ф.г. будет выделена Вооруженным силам Индии, которые получат 3,1 трлн. рупий (или 46% от общего объема ассигнований). Капитальные расходы на оборонные услуги, включая приобретения и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), будут профинансированы в сумме 1,8 трлн. рупий (26%), на военные пенсии выделяется 1,6 трлн. рупий (24%), оставшиеся 4% зарезервированы для гражданских организаций, находящихся в ведении Минобороны.

Таким образом, по сравнению с 2024/25 ф.г., ассигнования Вооруженным силам в 2025/26 ф.г. увеличатся примерно на 10%, на капитальные расходы – почти на 5%, на военные пенсии – примерно на 13%.

Из капитальных расходов в 2025/26 ф.г. около 1,49 трлн. рупий выделяется на капитальные приобретения, которые обозначены как "бюджет модернизации", а оставшиеся 313 млрд. рупий идут на НИОКР и "создание инфраструктурных активов по всей стране". Около 75% "бюджета модернизации" или около 1,12 трлн. рупий выделено на закупки у отечественных производителей.

Министерство приняло решение объявить новый 2025/26 финансовый период "Годом реформ", в котором планируется продолжить упрощение процедуры оборонных закупок для обеспечения оптимального использования выделенных средств.

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Страны
Индия
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