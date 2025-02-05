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ТАСС

"Украинская правда": ВСУ переводят в пехоту около 50 тыс. военных

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: topwar.ru

Издание отмечает, что большая ротация в ВСУ не проводилась с начала боевых действий в феврале 2022 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 50 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) всех родов войск переводятся в пехоту. Об этом говорится в сообщении "Украинской правды".

По данным источника издания в Генштабе ВСУ, приказ об этом был подписан главкомом Александром Сырским 11 января с целью пополнения боевых бригад и начала процесса ротации. "Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", - сказал источник.

Издание отмечает, что большая ротация в ВСУ не проводилась с начала боевых действий в феврале 2022 года.

В последние недели в украинских СМИ стали появляться сообщения об отправке руководством ВСУ в пехоту технических специалистов из других видов и родов войск, в том числе ВВС и ПВО. Ранее Сырский, комментируя отправку технических специалистов в пехоту, признал, что их "фактически некем заменить". Однако, заявил он, это связано с необходимостью "поднять адекватное количество личного состава в механизированных бригадах". Возможности мобилизации, по его словам, не покрывают эту потребность.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая прошлого года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Тем не менее в последние месяцы темпы пополнения ВСУ замедлились, встал вопрос критической нехватки людей в армии. В этих условиях, как сообщают украинские СМИ, в пехоту интенсивно переводят специалистов из других родов и видов войск. 

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Страны
Украина
Проекты
Военные учения
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