Politico: дезертирство в ВСУ стало "политической проблемой" после прихода Трампа

По оценке издания, в условиях стремительного наступления ВС РФ "возникают трудности с набором новобранцев"

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Массовые случаи дезертирства среди украинских военных стали политической проблемой для Киева, пытающегося доказать президенту США Дональду Трампу целесообразность дальнейшей американской помощи Украине. Об этом пишет европейское издание Politico.

По его оценке, в условиях стремительного наступления ВС РФ "возникают трудности с набором новобранцев, растет число плохо обученных и изнуренных солдат, которые самовольно оставляют места службы". Для Трампа это еще один аргумент в пользу прекращения американской помощи Киеву, против которой он неоднократно высказывался в ходе избирательной кампании, отмечает газета.

21 января Трамп заявил, что Вашингтон потратил на оказание военной помощи Украине на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. 22 января американский лидер не исключил возможность полного прекращения поставок оружия Киеву.

В последнее время украинское военное руководство все чаще говорит о сложной для ВСУ оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации, а также переводя узких специалистов из технологически продвинутых подразделений, в частности частей ПВО, в штурмовые бригады. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.