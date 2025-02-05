Минобороны Великобритании отзывает 120 тыс. бронежилетов из-за брака

ЦАМТО, 4 февраля. Минобороны Великобритании в срочном порядке отзывает 120 тыс. бронежилетов типа ECBA из-за обнаруженных микротрещин в пластинах.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 4 февраля газета Guardian.

"Парламентский заместитель министра обороны по вооруженным силам Люк Поллард дал команду начальникам подразделений о срочной замене бронежилетов", – говорится в статье.

Бронежилеты ECBA поступили на вооружение более 30 лет назад, на уровне сердца спереди и сзади в них расположена защитная пластина. Как напоминает издание, броня не пользовалась популярностью среди британских военных в Ираке и Афганистане из-за ограниченной защиты, однако благодаря легкому весу она осталась на вооружении на флоте и используется на тренировках.

Устаревающие комплекты планировалось заменить еще в 2023 году, однако в целях экономии прошлое правительство консерваторов отложило срок на четыре года.

Как пишет Guardian, каждая десятая пластина комплекта ECBA считается бракованной. После отзыва пластины протестируют на пригодность к дальнейшему использованию и в положительном случае вернут на вооружение. Так власти надеются провести замену защитных комплектов без больших дополнительных затрат.