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ТАСС

Рютте: у НАТО есть секретная тактика для переговоров по Украине

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Omar Havana

Генсек альянса не стал подробно комментировать идеи для обсуждения с Россией

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у него есть своя тактика для переговоров с Россией по Украине, но он хранит ее в секрете.

"Я не могу вам точно описать, как будут проходить эти обсуждения [с Россией]. У меня уже есть свои идеи, как могла бы выглядеть эта композиция. Но мы не хотим, чтобы [президент России Владимир] Путин знал больше, чем он уже знает", - сказал Рютте в интервью газете Bild.

Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании декларировал намерения в скорейшем времени положить конец украинскому конфликту. После вступления в должность президента США он сообщил о желании поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и сделал ряд резонансных заявлений, в частности о том, что Владимир Зеленский говорил ему о готовности заключить сделку для завершения конфликта.

Путин, комментируя слова Трампа, подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования конфликта, это делал Киев. Он добавил, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров. Российский лидер ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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