Для американских подлодок разработают новый комплекс РЭБ

Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом до 1,36 млрд долларов на производство систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для новых и действующих подводных лодок.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны США, подрядчику предстоит разработка, производство и техническая поддержка систем радиоэлектронной борьбы AN/BLQ-10 для американских субмарин, которые уже состоят на службе, а также будут строиться.

Многоцелевая АПЛ "Вашингтон" (класс "Вирджиния"), ВМС США USSWashingtonCommissioning.org

"Данный контракт включает опции, которые в случае исполнения доведут суммарную стоимость контракта до 1,365 млрд долларов", – говорится в заявлении Пентагона.

В военном ведомстве США добавили, что работы финансируются из бюджета американских ВМС. Срок завершения контракта – январь 2030 года.