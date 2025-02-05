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Военное обозрение

«Восстановить суверенитет»: морские границы США теперь охраняют безэкипажные катера Saildrone Voyager

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Источник изображения: topwar.ru

Морские границы США теперь охраняют безэкипажные катера Saildrone Voyager. Эти роботизированные надводные аппараты развернуты в восточной части Тихого океана и в Карибском море в рамках составе 4-го оперативного флота в рамках операции Southern Spear («Южное копье») и в составе Объединенной межведомственной оперативной группы «Юг» (JIATF-S).

Об этом сообщается в американском журнале Scuttlebutt.

Основной задачей беспилотной техники является выявление незаконного наркотрафика из латиноамериканских стран в США. Таким образом, морские беспилотники вносят существенный вклад в обеспечение безопасности рубежей Соединенных Штатов и помогают им восстановить свой суверенитет. Их активное привлечение связано с введением американской администрацией чрезвычайного положения на южной границе страны.

Власти США решили увеличить вдвое количество морских беспилотников, патрулирующих приграничную акваторию. Развернуто 20 таких БЭК. Аппараты Saildrone Voyager обладают способностью длительного пребывания в открытом море и оснащены набором новейших датчиков, радаров и средств связи. Длина катера составляет 10 метров.

Беспилотники способны обнаруживать подозрительные суда, отслеживать их перемещения и передавать информацию о них в режиме, близком к реальному времени, для принятия оперативных мер.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент ВМС и Береговая охрана США перебросили к южным границам целые флотилии боевых кораблей. Несмотря на это, им сложно надежно контролировать морские рубежи страны, ведь ее береговая линия составляет тысячи километров. И использование дронов Saildrone Voyager позволяет существенно сохранить расходы на охрану морской границы, так как их стоимость значительно ниже, чем стоимость военного корабля или катера Береговой охраны.

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