США возобновили поставки оружия Украине, о каких поставках идет речь?

ЦАМТО, 4 февраля. США приостанавливали поставки оружия Украине, но уже возобновили их. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

"Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем были возобновлены в выходные", – говорится в публикации.

По данным двух источников Reuters, Вашингтон первоначально рассматривал возможность полного прекращения поставок военного оборудования Киеву.

Как отмечает Reuters, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов таких передач из американских арсеналов.

Комментарий ЦАМТО

Возможно, что речь идет не о поставках из арсеналов армии США, а о возобновлении поставок вооружений по коммерческим контрактам, заключенным ранее администраций Джо Байдена с предприятиями американского ОПК (для ВСУ).

США поставляли вооружение Украине по двум программам: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) – закупку нового оборудования у предприятий американского ОПК (для поставки ВСУ). В общую стоимость военной помощи Киеву входили обе программы.

В отличие от пакетов, предоставляемых МО США с одобрения президента США (PDA), USAI являлась механизмом, позволяющим властям США заключать контракты и закупать вооружение для Украины у промышленных компаний. Таким образом, с каждым новым пакетом в рамках USAI инициировался очередной процесс заключения контрактов на производство и поставку Украине дополнительных вооружений на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

За почти три года СВО в рамках программы USAI было выделено помощи (заключено контрактов) на сумму около 22 млрд. долл. (последний пакет в рамках USAI был выделен 7 декабря 2024 года).

В зависимости от типа заказываемых вооружений, сроки изготовления разные. То есть процесс поставки Украине вооружений в рамках USAI был растянут по времени, и они осуществлялись по мере производства заказанных типов вооружений (это был не единовременный процесс, как заказы из наличия Минобороны США). По всей вероятности, многие заказы по программе USAI по состоянию на начало 2025 года еще находились в стадии реализации (это касается производства сложных систем вооружения, требующих длительных циклов изготовления).

В этой связи следует напомнить, что в январе 2024 года США прекратили оказывать военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования (сумма финансирования, одобренная ранее Конгрессом США, была исчерпана). На продолжение финансирования поставок Киеву вооружений требовалось новое разрешение Конгресса. В итоге пауза в поставках продлилась 2,5 месяца. Тем не менее, по факту, в этот период поставки американских вооружений Украине продолжались по линии USAI по мере выполнения ранее заключенных контрактов с предприятиями оборонной промышленности США, что сгладило паузу в поставках Киеву вооружений из наличия Минобороны США. И в целом программа USAI в сочетании с поставками PDA способствовала равномерности предоставления Киеву различных типов вооружений.

Не исключено, что и сейчас, говоря о возобновлении поставок вооружений Киеву, речь идет о поставках по долгосрочным контрактам, заключенным с предприятиям американского ОПК и оплаченным еще при администрации Джо Байдена.