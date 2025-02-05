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ЦАМТО

ВС Эстонии получили первую партию 155-мм самоходных гаубиц CAESAR

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Источник изображения: Фото: news.err.ee

ЦАМТО, 4 февраля. Минобороны Эстонии сообщило о доставке в страну первой партии 155-мм самоходных гаубиц CAESAR производства французской компании KNDS France.

Судя по опубликованным фотографиям, подрядчик отправил ВС Эстонии первые 6 из 12 заказанных гаубиц CAESAR на шасси с колесной формулой 6х6. Эксплуатировать установки будут военнослужащие срочной службы, обучение которых уже началось.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2024 года Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK) в ходе выставки Eurosatory 2024 в Париже заключил с французским подразделением KNDS, KNDS France (ранее Nexter Systems), и Генеральной дирекцией по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) контракт на поставку 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR.

Стоимость покупки не раскрывалась. Как планируется, все гаубицы будут переданы ВС Эстонии в 2025 году. Соглашение включает опционы на закупку в перспективе дополнительных гаубиц.

В последние годы Минобороны Эстонии стремится усилить возможности артиллерийских подразделений, считая данное направление одним из наиболее значимых для усиления обороноспособности страны.

В настоящее время на вооружении ВС Эстонии уже состоят 24 гусеничные 155-мм самоходные гаубицы K9 "Тандер", закупленные в Республике Корея. Как предполагается, к 2026 году будут поставлены еще 12 установок данного типа.

Американская компания Lockheed Martin 22 января 2025 года передала Вооруженным силам Эстонии 6 новых реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Как ожидается, они будут доставлены в Эстонию в ближайшие месяцы.

Поставка СГ CAESAR позволит ВС Эстонии сформировать еще один артдивизион, который будет находиться в непосредственном подчинении 1-й дивизии ВС Эстонии.

Установка размещена на шасси с колесной формулой 6х6 с бронированной четырехдверной кабиной. Боекомплект СГ – 18 выстрелов. Дальность стрельбы снарядом ERFB NR-269 BB – 42 км.

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Франция
Эстония
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