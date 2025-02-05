Новый зенитный ракетный комплекс "Крона-Э"

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Дмитрия Сотака "Сосна" породила "Крону". "Калашников" разработал новый комплекс для борьбы с беспилотниками", АО "Концерн "Калашников" 3 февраля 2025 года анонсировало новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Крона-Э". В отличие от предшественников, этот комплекс ориентирован на "прикрытие важных государственных объектов, критической инфраструктуры и специальных грузов" от атак малоразмерных самолетных БПЛА. Создание "Кроны-Э" можно считать первой попыткой внедрения опыта противодействия украинским дронам, полученного в ходе СВО. Отдельные элементы комплекса разрабатывались еще с середины 2000-х, но армия до сих пор не получила ни одной серийной машины с их применением.

Зенитный ракетный комплекс "Крона-Э" (с) АО "Концерн "Калашников"

"Крона-Э" впервые будет представлена широкой публике на международной выставке вооружений IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом говорится в сообщении, распространенном 3 февраля концерном "Калашников". Как подчеркнули представители компании, новый комплекс предназначен не для применения на фронте, а "для прикрытия государственных объектов" и иных гражданских объектов особой важности.

Судя по представленному концепт-изображению, в состав "Кроны-Э" входят контрольно-проверочная машина на базе автомобиля КамАЗ-6560 и ЗРК "Сосна" на шасси БТР-82А. Установленный на "Сосне" одноименный боевой модуль был впервые представлен еще в 2013 году, но до сих пор так и не дошел до серийного производства и принятия на вооружение. Он лишен штатных радиолокационных средств обнаружения, поэтому при наведении и сопровождении цели оператор полностью полагается на оптико-электронные системы. В номенклатуру использующихся боеприпасов входят высокоточные ракеты - 9М333 и более совершенная 9М340 с наведением по лазерному и тепловизионному каналу. После того как оператор принимает решение о запуске, процессы наведения выполняются автоматикой без его участия. "Сосна" оснащена десятью ракетами: шесть из них размещены в пусковых установках, еще четыре - в транспортно-пусковых контейнерах. Они развивают скорость до 900 м/с и способны поражать воздушные цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км.

Для обнаружения малозаметных целей "Крона-Э" также включает в себя два малых портативных комплекса РЛС, информации о которых в публичном доступе нет. Представитель концерна отказался от комментариев по поводу тактико-технических характеристик, сославшись на государственную и корпоративную тайну. Возможно, более подробная информация появится после открытия выставки IDEX-2025.

До сих пор все зенитные ракетные комплексы малой дальности ("Стрела-10") разрабатывались в СССР и России в первую очередь для обеспечения противовоздушной обороны в тактическом звене сухопутных войск. Промышленные объекты и критическую инфраструктуру должны были прикрывать ЗРК гораздо большего радиуса действия (С-75, С-125, C-200, С-300 и пр.).

Согласно концепции, ЗРК "Сосна" способен объединяться с портативными и стационарными РЛС в единую систему и вести боевое дежурство в автоматическом режиме. "Крона-Э" является одной из первых попыток вывода на внутренний и внешний рынки вооружений системы, созданной на основе полученного в ходе СВО опыта противодействия малозаметным дронам, заявил "Ъ" научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова и сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович. "Такие угрозы в будущем будут актуальны едва ли не для всех стран мира. Возможно, "ракетное" решение в среднесрочной перспективе будет заменено на нечто более инновационное, но пока что ничего более надежного (чем ракеты.- "Ъ") нет",- пояснил эксперт.

Планируется, что боевой модуль ЗРК "Сосна" также будет внедрен в другие изделия на базе БМД-4М и БМП-3. Несмотря на то что войсковые испытания этой системы были завершены еще в 2020 году, вооруженные силы РФ до сих пор не получили ни одной серийной машины.