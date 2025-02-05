Фрегат Тип 054B ВМС НОАК: западная оценка.

В январе 2025 года в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) введен в строй первый китайский фрегат тип 054B, «Лохэ» (Luohe). Как подчеркивают западные военные наблюдатели, новейший военный корабль НОАК, предположительно, оснащён передовым оборудованием. Его ввод в эксплуатацию последовал за предупреждением Министерства обороны США в конце 2024 года о растущей способности Пекина быстро выпускать высококлассные суда в рамках стремительно расширяющегося флота с растущим влиянием по всему миру. Корабли данного проекта, которые в США и НАТО называют «Цзянкай III», в будущем могут стать основой боевого флота Китая, хотя «Лохэ» и второй корабль типа 054B считаются единственными в серии на данный момент.

Согласно источникам, фрегат (по другим классификациям сторожевой корабль) «Лохэ» введён в эксплуатацию на ВМБ всесторонней поддержки в Циндао, расположенной на противоположном от Южной Кореи берегу Жёлтого моря. Корабль спущен на воду в 2023 году и прошёл ходовые испытания в 2024 году. Хотя Пекин опубликовал мало технических подробностей, в онлайн-публикациях со ссылкой на правительство говорится, что водоизмещение корабля составляет около 5000 тонн. Также считается, что он длиннее и более приспособлен для будущих модернизаций, чем его предшественник Тип 054A.

Тип 054B также отличается более скрытной конструкцией: его чистая надстройка и общая форма помогают уменьшить эффективную площадь рассеяния. Считается, что в этом отношении военный корабль похож на французский фрегат проекта «Аквитания», в котором применены аналогичные меры по снижению заметности, среди многих других, которые имеют или будут иметь аналогичные конструктивные особенности по всему миру для повышения живучести.

Прием фрегата Тип 054В в состав ВМС НОАК

Со ссылкой на опубликованные в интернете изображения западные аналитики раскрывают некоторые аспекты новейшего военного корабля ВМС НОАК. В то время как «Лохэ» и последующие корабли этого проекта имеют сходство со старым китайским фрегатом Тип 054A, предполагается, что новый корабль спроектирован таким образом, чтобы ещё больше снизить зависимость от устаревшего российского оборудования и вместо этого сосредоточиться на системах китайского производства.

Так, отмечается, что сенсорная система «Лохэ», изображённая на фотографиях, является совершенно новой по сравнению с Тип 054A. Она включает двустороннюю вращающуюся РЛС с электронным сканированием (АФАР) на вершине главной мачты и, по-видимому, систему РЭБ, выступающую по обе стороны от середины вторичной мачты.

Основные элементы оснащения Тип 054В

Эксперты предполагают, что на корабле отказались от специальных радаров подсветки для наведения ракет класса «земля-воздух» средней дальности HQ-16. Однако, как именно изменилась интеграция в этом отношении, не ясно. Возможно, в конструкции используется улучшенная ракета HQ-16 в сочетании с новыми датчиками, но это тоже предположение. При этом, констатируется, что по оснащению датчиками корабль заметно отличается от российской технологической базы, используемой для разработки таких устройств, как РЛС Тип 382 и 366, а также осветители MR-90, установленные на кораблях Тип 054A.

Помимо других отличий между «Лохэ» и его предшественниками Тип 054A, новый фрегат оснащён, по-видимому, улучшенной версией 100-мм пушки H/PJ-87 в качестве основного палубного орудия. Ранее китайские фрегаты в стандартной комплектации оснащались 76-мм пушками, хотя два фрегата Тип 054 в какой-то момент были оснащены 100-мм пушками.

Система ближней обороны Tип 1130

За этим орудием и прямо перед надстройкой находится система ближней обороны Tип 1130 с 11-ствольной пушкой Гатлинга с вращающимся стволом.

«Лохэ» имеет практически такую же 32-ствольную вертикальную пусковую установку (ВПУ), как и корабли проекта 054A. ВПУ способна вести стрельбу ракетами HQ-16 и Yu-8.

ПУ противокорабельных ракет YJ-83

На корабле, в средней части корпуса также установлены две четырёхствольные ПУ для противокорабельных крылатых ракет YJ-83. Силовая установка состоит из дизельного и газотурбинного двигателей, но западные специалисты ожидали, что корабли проекта 054B получат газовую турбину.

На фрегате предусмотрен ангар большего размера, чем на проекте 054A. Ангар позволяет вместить многоцелевой морской вертолет Z-20F, который, как считается, повторяет SH-60 «СиХок» ВМС США. Z-20 представляется критически важным элементом противолодочной обороны кораблей Типа 054B, но может также выполнять другие задачи, включая ведение надводной войны.

Коробчатые ПУ Тип 726

Кроме того, фрегат Тип 054B оснащён коробчатыми ПУ Тип 726, расположенными по обеим сторонам кормовой части надстройки. 24-ствольные ПУ могут вести огонь инфракрасными сигнальными ракетами; активными ложными целями, оснащёнными небольшими радиолокационными глушителями; противолодочными ракетами с небольшими глубинными бомбами; и выстрелами, заполненными радиолокационными помехами.

На «Лохэ» также установлен корабельный зенитно-ракетный комплекс непосредственной защиты корабля HQ-10. В сочетании с артиллерийской установкой Тип 1130 он обеспечивает относительно надёжную защиту на ближних дистанциях.

Наблюдатели в интернете уже отметили, что на кораблях этого проекта будут установлены носовые гидроакустические комплексы, а также буксируемые гидроакустические комплексы (TAS) и гидроакустические комплексы переменной глубины (VDS) на корме.

Утверждается, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Типа 054B смогут выполнять вертикальный взлёт и посадку (VTOL), подобно уже прошедшим испытания на авианосце «Шаньдун». Также разрабатываются более совершенные типы дронов, поскольку Китай продвигает технологии БПЛА по всем направлениям.

Западные эксперты подчеркивают, что «Лохэ» и второй фрегат этого проекта – на настоящий момент единственные корабли этого типа. В этой связи предполагается, что ВМС НОАК пока не собираются продолжать строительство Типа 054B. Поскольку «054B в большей степени соответствует устоявшемуся подходу ВМС НОАК, когда дело доходит до внедрения новых боевых кораблей… Это означает, что они[китайцы] довольно осторожны, сначала строят небольшое количество кораблей, чтобы изучить новую конструкцию, а затем либо подтверждают конфигурацию для массового производства, либо вносят некоторые изменения, прежде чем сделать это».

Вместе с тем особо подчеркивается, что «…наиболее интересные особенности[этого] эффективного и современного боевого корабля не очень заметны снаружи, например, то, как работает система управления и контроля, как перестраиваются помещения для экипажа для повышения производительности, в том числе при возможно меньшем количестве экипажа, и так далее…»

Помимо прочего, аналитики констатируют, что проект 054B является еще одним фактором того, что в ВМС США определили как огромное несоответствие между возможностями Китая и США по строительству новых военно-морских кораблей и общим составом ВМС. Так, Управление военно-морской разведки США считает, что производительность китайских судостроителей в отношении надводных военных кораблей и подводных лодок превышает американские более чем в 200 раз.

По самым последним оценкам, ВМС НОАК насчитывает более 370 кораблей, в то время как боевые силы ВМС США насчитывают менее 300. Это неравенство, по-видимому, будет только расти по мере того, как Китай продолжит свою кампанию по строительству кораблей, имея огромное преимущество в производственных мощностях перед США, а ВМС США продолжат откладывать строительство кораблей из-за множества конкурирующих финансовых приоритетов.

По материалам ресурса twz.com