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Военное обозрение

США возобновили приостановленные поставки военной помощи Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты возобновили поставки оружия на Украину, приостановленные в последние дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Новая администрация США приостанавливала отправку оружия на Украине, но в минувшие выходные возобновила поставки. В каких объемах и в рамках каких программ пока неизвестно, но то, что оружие снова пошло режиму Зеленского, это точно. Как пояснил один из источников британского издания, на данный момент Белый дом решил пересмотреть свою идею полного прекращения поставок военных грузов Киеву.

Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные.

- пишет издание.

В принципе, Трамп и не останавливал полностью военную помощь Украине, она была приостановлена на некоторое время. Однако существует другой вопрос, а именно: в какой степени США должны помогать Киеву? В самой администрации США есть несколько фракций, выступающих с разных позиций. Одни намерены продолжать снабжать Украину из запасов армии в достаточном объеме, другие выступают за значительное уменьшение помощи.

А с другой стороны, Трамп и не обещал, что полностью оставит Украину без поддержки США, поставки оружия — это тот рычаг, с помощью которого он хочет надавить на Россию. Так что глубоко ошибаются те, кто принял Трампа за «сторонника» России, у него на первом месте США, как и у Байдена, кстати. Так что впереди нас ждет еще много нового.

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Страны
Россия
США
Украина
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