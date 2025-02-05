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ТАСС

МИД РФ заявил, что многие страны готовы принять переговоры по Украине

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава второго департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства Алексей Полищук отметил, что главный вопрос заключается не в том, где можно будет провести переговоры, а в том, "с кем и о чем можно говорить и договариваться"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Многие страны выразили готовность стать площадкой для возможных будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дипломату был задан вопрос, есть ли у России конкретные предложения от государств, готовых принять на своей территории возможные переговоры по Украине. "У нас нет недостатка в таких предложениях. Некоторые страны ранее уже предоставляли площадки для переговоров, прежде всего, союзная нам Белоруссия", - сказал он.

Полищук добавил, что РФ признательна "партнерам за готовность оказать посреднические услуги и предоставить площадки". "Однако сейчас главный вопрос не в том, где именно будут проходить переговоры, а в том, с кем и о чем можно говорить и договариваться", - заключил он.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Владимира Зеленского невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, свидетельствующие о полной оторванности Киева от современных реалий.

В свою очередь Путин указывал, что легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что переговоры с Украиной возможны, но их итог должен быть утвержден легитимной украинской властью.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск. 

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