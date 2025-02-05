Войти
ТАСС

Япония направит Украине партию военных вездеходов и грузовиков

466
0
0
Гэн Накатани
Гэн Накатани.
Источник изображения: russiajapansociety.ru

Всего Киев получит 30 транспортных средств, отметил японский министр обороны Гэн Накатани

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение направить Украине новую партию вездеходов и небольших грузовиков, которые используют национальные Силы самообороны. Об этом журналистам сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани.

"Мы надеемся, что они будут полезны Украине", - приводит его слова агентство Kyodo. Накатани отметил, что украинской стороне будет направлено порядка 30 транспортных средств. По его словам, шесть небольших грузовиков уже были отправлены на Украину 2 февраля.

Ранее Токио передавал Киеву около 100 транспортных средств Сил самообороны, в том числе грузовиков. Также японская сторона направляла Украине несколько партий грузов из резервов Сил самообороны, куда входили бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Правительство Японии уже предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 17:11
  • 352
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 13:35
  • 7456
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша