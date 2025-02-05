Япония направит Украине партию военных вездеходов и грузовиков

Всего Киев получит 30 транспортных средств, отметил японский министр обороны Гэн Накатани

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение направить Украине новую партию вездеходов и небольших грузовиков, которые используют национальные Силы самообороны. Об этом журналистам сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани.

"Мы надеемся, что они будут полезны Украине", - приводит его слова агентство Kyodo. Накатани отметил, что украинской стороне будет направлено порядка 30 транспортных средств. По его словам, шесть небольших грузовиков уже были отправлены на Украину 2 февраля.

Ранее Токио передавал Киеву около 100 транспортных средств Сил самообороны, в том числе грузовиков. Также японская сторона направляла Украине несколько партий грузов из резервов Сил самообороны, куда входили бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Правительство Японии уже предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.