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Вестник Мордовии

Обновленная самоходка "Шилка" способна уничтожать крупные БПЛА-камикадзе

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Источник изображения: Денис Передриенко "Отвага2004"

Когда на российских выставках вооружений демонстрировали модернизированные ЗСУ-23-4М4 "Шилка - М4", то всегда подчеркивали, что самоходные установки могут осуществлять противовоздушную оборону не только танковых, мотострелковых и иных подразделений, но и защищать различные объекты.

В число уничтожаемых целей входят самолеты, вертолеты различных типов, крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. Учитывая, какие БПЛА применяют сейчас необандеровцы, для таких "Шилок" они не являются какими-то сверхсложными целями.

Обновленные ЗСУ должны были получить усовершенствованные радары, способные обнаруживать врага на дистанции в несколько десятков метров, идущих на различных высотах, в том числе предельно малых.

Бортовое вооружение, а это 23-мм счетверенная пушечная установка и ракетный комплекс "Стрелец", не оставят противнику шансов уцелеть.

В настоящее время сообщалось о разработке новых боеприпасов, а также оборудования, позволяющего еще качественнее обнаруживать цели в любое время суток. Гусеничное шасси обеспечивает хорошую проходимость на пересеченной местности. Похожие варианты "Шилок" успешно эксплуатируются в нескольких армиях мира.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Стрелец
Шилка
Проекты
БПЛА
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