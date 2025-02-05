ТАСС: на крейсере "Адмирал Нахимов" запустили второй атомный реактор

Первый реактор был запущен в конце декабря 2024 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Физический пуск второго атомного реактора осуществлен на тяжелом атомном ракетном крейсере (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В минувшее воскресенье на крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен физический пуск второго атомного реактора", - сказал он. Собеседник агентства напомнил, что физический пуск первого реактора состоялся в конце декабря 2024 года.

Уточняется, что последовательный физический пуск двух реакторов крейсера показывает готовность всей атомной энергетической установки корабля к эксплуатации во всех режимах. Сейчас ТАРКР стоит у стены "Севмаша" Объединенной судостроительной корпорации.

"Заводские ходовые испытания крейсера с его выходом в море начнутся летом 2025 года", - сказал собеседник агентства.

Крейсер находится на ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. По данным открытых источников, он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракетах "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.