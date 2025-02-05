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ТАСС

Австрийский полковник заявил, что ВСУ испытывают проблему с кадрами

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Солдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. Архивное фото
Солдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Из-за этого в украинской обороне образуются бреши, считает Маркус Райснер

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Киев в украинском конфликте испытывает проблему с кадрами, у него остается все меньше времени для изменения ситуации на фронте. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу NTV.

"У Украины кадровая проблема", - сказал Райснер, отметив, что из-за протяженной линии фронта с учетом этого фактора образуются бреши в украинской обороне, через которые могут прорываться российские силы.

Таким образом, по мнению Райснера, в конфликте преимущество имеет Москва. "Создается впечатление, что на фронте ничего особенного не происходит, но на самом деле время Украины на исходе. Если США прекратят свою военную помощь, а европейцы не смогут ее компенсировать, дальнейшая борьба Украины окажется под "огромной угрозой", - резюмировал Райснер.

В последнее время украинское военное руководство все чаще говорит о сложной для ВСУ оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации, а также переводя узких специалистов из технологически продвинутых подразделений, в частности, частей ПВО, в штурмовые бригады. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения. 

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