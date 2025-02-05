Как Россия побеждает в гонке за господство в Арктике (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Россия является безусловным лидером в освоении Арктики

Американцы не в состоянии соревноваться с русскими в Арктике, пишет The Wall Street Journal. Россия располагает несколькими десятками ледоколов, в том числе атомных. У США всего три ледокола, из которых один очень старый, второй — просто старый, а третий — аварийный.

Дэниэл Кисс (Daniel Kiss), Томас Гроув (Thomas Grove), Випал Монга (Vipal Monga), Остин Рэмзи (Austin Ramzy), Рок Руис (Roque Ruiz)

Москва наращивает свое присутствие на вершине мира, взаимодействуя с Китаем и оставляя позади США.

Обстановка в Арктике накалена как никогда. В прошлом году российские атомные подводные лодки проводили учения с пусками крылатых ракет неподалеку от территории членов НАТО Норвегии, Финляндии и Швеции. Они состоялись после арктических маневров Организации Североатлантического договора, которые включали десантные операции в холодных морях.

Когда в августе российские и китайские бомбардировщики пролетели вместе севернее Аляски, сенатор-республиканец Лиза Меркауски назвала эти действия "беспрецедентной провокацией наших врагов". Месяц спустя Россия и Китай отправили свои сторожевые корабли в холодные воды Крайнего Севера.

Россию и США в районе Северного полярного круга разделяет Берингов пролив, ширина которого составляет всего 85 километров. Но в геополитическом плане они как никогда далеки друг от друга.

В последние десятилетия Арктика теплеет почти в четыре раза быстрее по сравнению с другими регионами планеты. Ученые отмечают, что это явление сопровождается усиленным таянием арктических льдов.

Площадь ледового покрова в Северном Ледовитом океане уменьшилась с ежегодного минимального значения в 6,99 миллиона квадратных километров в 1979-м до 4,4 миллиона квадратных километров в 2024 году, о чем сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. То есть менее чем за полвека мы потеряли ледовый покров площадью с Аргентину.

Морской лед отступает, и суда во время плавания все чаще заходят в высокие арктические широты.

В годы холодной войны стороны развертывали в этом регионе самые мощные системы вооружения и наблюдения.

После распада Советского Союза в 1991 году США сократили количество своих военных баз в Арктике, а российские арктические силы пришли в упадок. Две страны наладили сотрудничество в таких вопросах, как защита окружающей среды, рыбный промысел и безопасность на море.

Сейчас усиление взаимной враждебности заставляет Россию и НАТО наращивает военное присутствие в регионе, потому что оно дает каждой из сторон выгодные позиции для нанесения удара, заявляет временно исполняющий обязанности директора Центра военных, оборонных и стратегических исследований при Университете Калгари Роб Хьюберт.

В 2023 году министерство внутренней безопасности США выступило с заявлением о том, что Москва усиливает свое военное присутствие в Северном Ледовитом океане, превосходя Вашингтон по своим возможностям и ослабляя безопасность США.

На Крайнем Севере у США и Канады отсутствует военная инфраструктура.

Созданное в 1958 году для защиты континента от советского нападения совместное американо-канадское командование НОРАД выполняет задачи по обнаружению ракет, летящих через Северный полюс. Но сеть наблюдения и слежения НОРАД, состоящая из спутников, РЛС наземного базирования и баз ВВС, устарела. Россия и Китая принимают на вооружение новые ракеты, способные развивать скорость намного выше более ранних образцов, в 4–5 раз превосходящую скорость звука. Они просто незаметны для имеющейся у Америки аппаратуры обнаружения.

США и Канада ведут работу по модернизации НОРАД, заменяя радиолокационные системы и совершенствуя свой оборонный потенциал. Канада, отстающая от большинства членов НАТО по расходам на оборону, недавно закупила у США 88 истребителей F-35, намереваясь разместить их на своих северных авиабазах.

Как сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС, командующий российским Северным флотом Александр Моисеев (с апреля 2024 года адмирал Моисеев является главнокомандующим Военно-Морским флотом России — прим. ИноСМИ) заявил недавно, выступая в Санкт-Петербурге на арктической конференции, что Арктика является регионом вероятного будущего конфликта.

В этих широтах уже ведется интенсивное коммерческое соперничество.

У США в Арктике нет глубоководных портов, где могли бы швартоваться тяжелые контейнеровозы. На Аляске очень мало автомобильных и железных дорог, что затрудняет доступ к Крайнему Северу.

Арктическая территория Канады уступает по площади только российской, но и там имеется всего один глубоководный порт, обеспечивающий выход в Северный Ледовитый океан, и находится он на 800 километров южнее Северного полярного круга. Взлетно-посадочные полосы на удаленных аэродромах грунтовые или гравийные, и не подходят для транспортных самолетов и истребительной авиации.

После начала военной операции на Украине Россия укрепляет связи с Китаем. Она все больше открывает для Пекина свои арктические территории, а тот оказывает поддержку российской экономике и армии, поставляя ей технику и оборудование двойного назначения (утверждения западных политиков и СМИ о поставках Китаем продукции, которая может использоваться в российской армии, бездоказательны — прим. ИноСМИ)

Такая поддержка очень заметна в Арктике, где китайские компании стали важными инвесторами и поставщиками оборудования для российских энергетических проектов, в том числе для арктических проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".

Россия, в свою очередь, поставляет в Китай топливо силами своего теневого флота. Ее подвергнутые санкциям танкеры перевозят российскую нефть на азиатские рынки. В прошлом году рекордные объемы транзитных грузов были перевезены по Северному морскому пути с северо-запада России через Берингов пролив, о чем сообщило курирующее этот маршрут российское агентство "Росатом". Почти все эти грузы были доставлены из России в Китай, и более половины от их объема составила нефть. Общий объем морских перевозок по СМП по-прежнему мал, если сравнивать его с перевозками нефти по Суэцкому каналу. Северный морской путь короче и сокращает время в пути на две недели, но лед является коварным препятствием, несмотря на сокращение ледового покрова.

В последнее время президент Трамп вновь привлек внимание всего мира к Арктическому региону, предложив купить Гренландию у Дании в целях расширения американского присутствие в Арктике. Он заявил, что этот остров нужен Америке "для национальной безопасности". Гренландия занимает выгодное стратегическое положение и богата запасами редкоземельных элементов и полезных ископаемых, необходимых для изготовления очень многого, начиная со смартфонов и заканчивая истребителями.

Таяние морских льдов облегчает доступ к этим очень важным минералам. Но Россия лидирует в освоении арктических богатств. Развитие этого региона она начала десятки лет тому назад. Российская Арктика уже обеспечивает примерно 10% валового внутреннего продукта страны, в том числе 17% нефти, 80% природного газа и треть вылова рыбы.

Вклад Аляски в американский ВВП в 2023 году составил всего 0,2%, а на северных территориях Канады осуществляется менее 1% от общего объема экономической деятельности в стране.

Россия также претендует на пока еще неразведанные ресурсы, находящиеся на дне Северного Ледовитого океана. Российские военные собирают географические данные в подтверждение доводов Кремля о том, что хребет Ломоносова, на который также претендуют Дания и Канада, и где могут быть большие запасы нефти и газа, является частью российской территории. Москва предоставила составленные военными и учеными карты морского дна в комиссию ООН, которая рассматривает конкурирующие претензии. Решение о принадлежности хребта пока не принято, но Россия, несмотря на это, все чаще проводит там исследования, наносит на карту проходящие в районе хребта морские течения и производит забор образцов грунта.

США и Канада планируют совместно приобрести дополнительные ледоколы для проведения патрулирования в регионе. У США всего три полярных ледокола, причем возраст одного — полвека, а второй в прошлом году поставили на прикол из-за произошедшего на борту пожара. В декабре береговая охрана США приобрела подержанный торговый ледокол, намереваясь начать его эксплуатацию в Арктике со следующего года.

У России около 40 ледоколов, причем многие из них атомные. Они мощнее и могут гораздо дольше находиться в море. Китай, самая северная точка которого удалена от полярного круга более чем на полторы тысячи километров, в прошлом году направил в этот регион три полярных ледокола.

Китай уже давно стремится играть в Арктике более заметную роль, а его руководство считает, что таяние льдов не только дает стране новые экономические возможности, но и создает риски для ее безопасности. В 2018 году Китай объявил себя "околоарктическим государством" и "важной заинтересованной стороной в арктических делах".

Безопасность наряду с коммерцией выходит сегодня на передний план в сотрудничестве России и Китая в Арктике. Китайская береговая охрана и российская погранслужба в октябре провели первое совместное патрулирование в Арктике. Береговая охрана США, следившая за двумя китайскими и двумя российскими кораблями с воздуха, заявила, что это был самый северный из зафиксированных за все время походов береговой охраны КНР.

В июле два российских и два китайских бомбардировщика вместе совершили полет у берегов Аляски, где их перехватили американские и канадские истребители. Бомбардировщики находились примерно в 320 километрах от побережья Аляски и не входили в американское и канадское воздушное пространство. Американские официальные представители заявили, что две страны впервые провели такое совместное воздушное патрулирование у берегов полуострова.

В 2023 году корабли российского ВМФ и китайских ВМС проводили совместное патрулирование недалеко от Аляски. Это была самая крупная группа кораблей, приблизившихся к американским берегам, хотя ни один из них в территориальные воды США не вошел.

Исследующий арктическое право доцент Сингапурского университета управления Лю Ненге говорит, что сегодня между Россией и Китаем налажено "всеобъемлющее" сотрудничество в Арктике. "Это ресурсы, это судоходство, это научные исследования, это военные учения", — заявляет он.