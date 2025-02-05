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Известия.ru

Бойцы группировки «Центр» рассказали о работе с БПЛА с оптоволоконным кабелем

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

FPV-дроны с управлением по оптоволоконному каналу, способные преодолевать войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, стали одной из неожиданных технических новинок ВС РФ для противника. О работе с дронами корреспонденту «Известий» 4 февраля рассказали бойцы группировки войск «Центр».

По словам журналиста, именно это изобретение склонило баланс сил в небе в пользу российской армии и во время боев в Курской области, и в боях за освобождение Курахово.

Запас волокна, которое несет такой беспилотник, конечно, съедает часть веса потенциальной боевой нагрузки, но в обмен на это оператор получает абсолютно стабильный сигнал на всех этапах полета и полную неуязвимость к средствам РЭБ.

Как рассказал инструктор-пилот группировки Алексей Бирюков, связь, управление и передача видео в беспилотниках идут непосредственно по оптоволокну.

«Без оптоволокна было очень сложно, когда нас противник глушил РЭБом, то есть у нас отлетала картинка, отлетало управление, мы теряли дроны. Оптоволокно — это очень большое спасение», — поделился он.

Бирюков добавил, что, управляя таким дроном, он может совершить любые маневры — сопровождать технику, зависать, наблюдать.

В свою очередь старший пилот группировки, рядовой Антон Соболев добавил, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному каналу обеспечивают и защиту, и проходимость российских военных.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что военные группировки войск «Север» расчетами FPV-дрона уничтожили пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Уточнялось, что с помощью беспилотника был выявлен пикап противника, который предназначался для перевозки боевиков.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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