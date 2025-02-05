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ТАСС

МИД РФ назвал условия и возможное содержание переговоров по Украине

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Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Глава второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук пояснил, что сперва нужно решить юридические аспекты, связанные с легитимностью Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Россией

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, подчеркнув, что для начала переговоров необходимо решить юридические аспекты с легитимностью Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Москвой.

"Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа 2022 года, в котором говорилось о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на ее территории иностранных войск и баз при учете современных территориальных реалий и искоренении всей совокупности первопричин украинского кризиса. Кроме того, для начала переговоров должны быть решены юридические аспекты, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете их ведения", - отметил дипломат.

С начала специальной военной операции Россия и Украина уже вели переговоры - сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, в который входили, в частности, обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу и отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению Бориса Джонсона, занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании, который специально прибыл в Киев.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск. 

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