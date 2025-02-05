Российский «Искандер-1000» посчитали угрозой для Европы

TNI: Новый РК «Искандер-1000» угрожает Европе и меняет баланс сил

Российский «Искандер-1000» с увеличенной дальностью обладает повышенной точностью и может маневрировать на подлете к цели. Об этом сообщает издание The National Interest (TNI).

В материале говорится, что ракетный комплекс «угрожает Европе». Вооружения РФ впечатляют и «переворачивают» оборонную стратегию НАТО.

«Искандер-1000» отличается увеличенным твердотопливным зарядом, новым двигателем и улучшенными системами управления полетом и наведения», — отмечает автор статьи, указав, что точность ракеты «должна вызвать беспокойство у западных военных аналитиков».