Трамп заявил о значительном продвижении вперед по теме России и Украины

Он также сказал, что хочет обеспечить доступ США к редкоземельным металлам на Украине

Вашингтон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он сейчас работает над соглашением по решению кризиса на Украине, и что Вашингтон уже достиг успехов в этом направлении.

"Мы значительно продвинулись вперед по теме России и Украины", - цитирует Bloomberg слова президента.

Трамп также сказал, что США хотят получить доступ к редкоземельным металлам, которые есть на Украине.

"Я хочу иметь гарантии в отношении редкоземельных металлов. Мы вложили в них сотни миллиардов долларов, а у них много металлов", - сказал он журналистам.

"Мы хотим получить в качестве обеспечения за то, что мы даем Украине, металлы и другие вещи", - также сказал он.

Кроме того, Трамп подверг критике недостаточный, по его мнению, вклад Европы в поддержку Киева. Президент подчеркнул, что Европа должна вкладывать как минимум на одном уровне с США средства в помощь Украине.

Ранее в феврале спецпосланник американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что скорейшее завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе и США. "Добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет", - добавил он.

При этом спецпосланник добавил, что решение о возможных дополнительных санкциях в отношении РФ для достижения прогресса в украинском вопросе "остается за президентом Трампом".

Позднее Трамп сказал, что у его администрации запланированы "встречи и переговоры" с Украиной, Россией и "различными сторонами".