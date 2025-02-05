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Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

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Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images.

ВС РФ захватили новейший 120-миллиметровый снаряд танка Leopard 2A6

Российские военные в зоне спецоперации захватили новейшие снаряды для немецких танков Leopard, поставляемых ВСУ.

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал фотографию снарядов. Речь идет о 120-миллиметровом немецком бронебойном подкалиберном снаряде DM63A1, а также американском картечном снаряде M1028 из боекомплекта танка Leopard 2A6.

Снаряды поражают людей и бронетехнику

Сообщается, что боеприпас M1028 предназначен для поражения людей и легкой небронированной техники на расстоянии до 500 метров от танка пучком из 1150 вольфрамовых шариков.

Фото: LIBKOS / AP

В свою очередь, снаряд DM63A1 с вольфрамовым сердечником предназначен для поражения бронетехники на расстоянии до четырех километров. Разработанный в 2014 году боеприпас могут использовать танки с гладкоствольными пушками L44 (длина — 5,2 метра) и L55 (6,6 метра) калибра 120 миллиметров.

ВСУ получат новые Leopard и боеприпасы к ним

В январе в Германии сообщили, что в новый пакет немецкой военной помощи Украине вошли в том числе и боеприпасы для танков Leopard 1.

В частности, Киев получит 19 тысяч артиллерийских снарядов и 11 тысяч минометных боеприпасов. Тип снарядов для Leopard не уточнялся.

До этого Германия и Дания заявили, что в рамках совместного проекта передадут Вооруженным силам Украины еще 15 танков Leopard 1A5 вместе с запчастями.

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В начале года был уничтожен как минимум один Leopard

В январе стало известно, что экипаж танка Т-80БМ группировки войск «Запад» уничтожил танк Leopard. Командир танковой роты с позывным Сомелье рассказал, что мотострелки поразили его противотанковой управляемой ракетой.

«Ранили, так сказать. Ребята на танке выехали с дальности 9,5 километра, нанесли огневое поражение рядом с ним, по гусенице танка, и, соответственно, он остался на поле как трофей», — рассказал военнослужащий. По его словам, Leopard хотел выехать на прямую наводку, но российские военные поразили его с закрытых огневых позиций.

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Германия
Дания
Россия
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