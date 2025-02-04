Рютте не советует Европе обеспечивать свою безопасность без США

Брюссель. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Европейским странам не стоит стремиться обеспечивать свою безопасность отдельно от США, заявил в понедельник генсек НАТО Марк Рютте.

"Мы все должны держаться вместе. Лично я - ярый сторонник трансатлантического сотрудничества", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, не пора ли Европе, учитывая разногласия с США в ряде сфер, задуматься о собственной системе обеспечения коллективной безопасности.

"Такой вариант не сработает по множеству причин", - добавил Рютте, комментируя идею работы ЕС в сфере безопасности без участия США.