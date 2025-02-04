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Известия.ru

Украинские СМИ сообщили о массовом отъезде колумбийских наемников

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Источник изображения: Фото: AP/Evgeniy Maloletka

KyivPost: колумбийские наемники массово покидают Украину из-за проблем в ВСУ

Колумбийские наемники массово покидают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за тяжелого положения на фронте. Об этом 3 февраля сообщило украинское англоязычное издание KyivPost.

«По мере того, как ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские солдаты закончили свои контракты и покинули Украину. Некоторые даже пытались досрочно расторгнуть контракт», — говорится в статье.

Как рассказал изданию ротный командир 98-й бригады теробороны ВСУ Дмитрий, в его подразделении уже не осталось ни одного колумбийца, притом, что ранее они составляли четверть личного состава. При этом, по словам офицера, многие колумбийские наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.

В этот же МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать в ВСУ граждан. В ведомстве заявили, что не поощряют поездки наемников на Украину, но при этом не считают такие действия нарушением финского законодательства. Депутат Госдумы Александр Шеремет, в свою очередь, назвал сообщение МИД Финляндии подстрекательством.

Ранее, в декабре 2024 года, депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил о том, что счет иностранных наемников в рядах ВСУ, ликвидированных или арестованных, идет на тысячи. Британские инструкторы также пополнят эти списки.

Тогда же посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия получает все больше свидетельств о присутствии значительного числа иностранных наемников на Украине, воюющих за ВСУ. В частности, увеличивается количество колумбийских наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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