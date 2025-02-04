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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что, если Киев потерпит поражение в вооруженном конфликте с Россией, Украина исчезнет как государство. При этом глава испанского МИД констатирует, что в случае проигрыша России это не повлечет значительных последствий для ее государственности.

Чтобы минимизировать вероятность окончательной ликвидации украинской государственности, Альбарес призывает не решать вопросы урегулирования конфликта на Украине без участия представителей Киева. Это обусловлено тем, что глава испанского внешнеполитического ведомства по-прежнему считает Украину «суверенным государством с законным правительством».

Ранее глава МИД Испании отмечал, что страны Евросоюза осознают необходимость примирения с Россией в будущем. По мнению Альбареса, в настоящее время ЕС переживает момент, похожий на события, вызванные падением Берлинской стены и присоединением ГДР к ФРГ. Испанский дипломат поясняет, что, несмотря на то, что при этом не происходит смены парадигмы, однако европейцам предстоит сделать выбор пути своего развития в течение ближайших десятилетий.

Стоит отметить, что представители стран Евросоюза все чаще допускают исчезновение украинской государственности и раздел ее территории между сопредельными странами. Подобный прогноз, в частности, ранее неоднократно звучал со стороны ряда румынских, венгерских и польских политиков.