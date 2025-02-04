Польский президент заявил о готовности своей страны принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Причем отметил, что это в интересах Киева.

Стоит обратить внимание на то, что со слов Дуды именно американцы должны предопределить участие и роль Варшавы в переговорах.

По большому счету, все вертится вокруг одного – Варшава никогда не скрывала своих амбиций относительно Западной Украины.

Но при этом, Дуда был излишне осторожен при ответе на вопрос об отправке польских миротворцев на Украину. Стоит полагать, что это связано с неопределенностью в верхних кругах евро-атлантического бомонда. С одной стороны пул европейской «партии войны» во главе с Францией и Британией, а с другой – США, где «Трамп-миротворец» ещё не определил роль и место Старого Света на задворках Штатов.

В контексте польско-украинских отношений ясно одно – учитывая вложенный польский капитал в украинскую экономику и предоставленную военную помощь Киеву, Польша продолжит ассимилировать территории Западной Украины. Причем основная роль отведена экономическому фактору, как, на примере Штатов, наиболее предпочтительному. Вопрос только во времени.

Вместе с тем, на фоне еще одного одиозного заявления Дуды, Варшава рассматривает и иной сценарий развития событий, но более агрессивный. Так, польский лидер допустил, что прекращение боевых действий в российско-украинском конфликте может привести к резкому подъему международной организованной преступности. В связи с чем, Киеву потребуется «массированная поддержка» для обеспечения безопасности.

В итоге, польский народ сможет подставить плечо украинским «побратимам» и ввести свою силовую компоненту на западенщину. Заодно урегулируют вопрос с эксгумацией жертв волынской резни – не надо будет спрашивать ни у кого разрешения.

Павел Ковалев