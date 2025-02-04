Для погранкатеров начали создавать российские энергоустановки

Директор КМЗ Даниленко: Для погранкатеров в РФ начали создавать энергоустановки

Для пограничных катеров в России начали разрабатывать энергоустановки. Об этом газете Известия» рассказал управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) Михаил Даниленко.

«Уникальность данного проекта заключается в новом гибридном приводе с элементами электродвигателя», — сказал руководитель.

По его словам, энергоустановки получит судно на воздушной подушке «Метеор 120Р».

В декабре Даниленко сообщил, что КМЗ изготовит более 100 катеров для силовых структур России в 2025 году.

В ноябре руководитель рассказал, что первый в серии катер специального назначения «Касатка» успешно прошел испытания.