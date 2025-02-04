F-35 ВМС США впервые в истории осуществил одновременный сброс двух 227-килограмовых авиабомб LJDAM по движущейся цели

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30 января 2025 года ВВС США объявили о проведении первых в истории испытаний парного внешнего сброса управляемых бомб GBU-54 Laser Joint Direct Attack Munition (LJDAM) с истребителя F-35 Joint Strike Fighter, пишет портал ESD. Тесты были проведены объединенной оперативной испытательной командой на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии.

В материале говорится, что истребитель F-35C, принадлежащий эскадрилье испытаний и оценки ВМС США (VX-9), успешно сбросил две бомбы GBU-54 на удаленную высокоскоростную движущуюся цель. Авторы напоминают, что GBU-54 — это 500-фунтовая (227 кг) свободнопадающая бомба, которая использует комбинацию GPS и лазерного наведения для точного поражения как стационарных, так и подвижных целей.

Как заявляют в американском командовании, вышеупомянутый тест стал важной вехой в интеграции LJDAM на всех версиях F-35. Успешное завершение испытаний подтвердило способность самолета эффективно использовать эти боеприпасы, что расширяет его арсенал средств воздушного поражения.

Уточняется, что ключевой задачей испытаний была проверка работы системы управления вооружением самолета, которая отвечает за контроль и сброс оружия. Тест также позволил оценить, как система справляется с одновременным сбросом нескольких боеприпасов.

В свою очередь, наведение бомб на цель осуществлялось с помощью бортового лазера, входящего в состав электронно-оптической системы целеуказания (EOTS) F-35. Последняя представляет собой уникальный комплекс, объединяющий инфракрасные камеры, систему поиска и сопровождения целей, а также лазер. Это обеспечивает экипажу улучшенную осведомленность о тактической обстановке и повышает точность применения управляемых боеприпасов.

В ВМС США заявили, что тестирование безопасного отделения и наведения боеприпасов дает ценную информацию о возможностях F-35 в нанесении ударов. При этом успешное завершение испытаний подтверждает способность американского истребителя пятого поколения точно поражать цели в динамичной и сложной обстановке, а также демонстрирует передовые возможности системы EOTS.

В то же время, командир Майкл Прочелли, пилот F-35C, участвовавший в испытаниях, отметил, что возможность нести бомбы LJDAM на внешних подвесах значительно увеличивает ударный потенциал самолета по наземным целям. Это расширяет гибкость F-35 в противодействии асимметричным угрозам, предоставляя больше вариантов для применения силы.