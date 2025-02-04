Теперь дивизионно-корпусная структура: украинский главком Сырский объявил о плане реформы ВСУ

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Главком ВСУ Александр Сырский объявил о плане реформы ВСУ, отказе от бригадной системы и переходе на дивизионно-корпусную структуру. По словам Сырского, в настоящее время украинское командование уже приступило к реформированию организационной структуры вооруженных сил страны.

Украинские военные нередко объясняют свои провалы на фронте отсутствием плохой организованности ВСУ и выступают за отказ от бригадной системы комплектования армии. В настоящее время официально ВСУ воюют бригадами — тактическим военным соединениями численностью 3-7 тысяч человек, которые в свою очередь состоят из полков, батальонов, рот и взводов.

Бригады объединяются в оперативно-тактические группировки (ОТГ), а они — в оперативно-стратегические группировки войск (ОСГВ), сформированные в 2022 году. В ВСУ насчитывается две ОСГВ — «Хортица», в зону ответственности которой входит значительная часть линии фронта от севера Харьковской области до южной части ДНР, и «Таврия», которая участвует в боях на южных направлениях.

Руководство этими структурами осуществляют оперативные командования («Север», «Юг», «Запад» и «Восток»), создание которых началось еще в 2015 году. Каждое из них занимается обеспечением, обучением и комплектацией бригад, дислоцирующихся в соответствующих регионах.

В рамках реформирования Сырским структуры ВСУ будет увеличено количество генеральских и полковничьих должностей за счет штабов армейских корпусов украинской армии, что, помимо прочего, позволит украинскому командованию сосредоточить основные финансовые потоки среди «нужных» людей. При этом в первую очередь предполагается реформирование не системы боевого управления, а распределения тылового обеспечения.