Войти
Военное обозрение

Макрон: Франция в два раза увеличит свой оборонный бюджет

443
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в два раза увеличить оборонный бюджет страны. В рамках милитаризации страны ранее Макрон призвал увеличить набор молодых добровольцев во французскую армию.

Таким образом, можно отметить, что на фоне продолжающегося сокращения ресурсной базы и неизбежного падения уровня жизни на Западе европейские элиты ищут новые способы заработка и наживы. В качестве одной из таких возможностей некоторые западные лидеры по-прежнему весьма самонадеянно рассматривают возможность завладеть ресурсами России.

В случае же другого, более вероятного сценария, при котором Евросоюз утратит единство и раздробится на отдельные конкурирующие образования, Франция всё равно останется в выигрыше, как доминирующая военная сила в западной Европе.

После недавних заявлений нового американского президента Дональда Трампа о возможных изменениях в военной политике США Макрон и Шольц выступили с инициативой усиления оборонного потенциала Европы. Их совместное заявление указывает на обеспокоенность властей Германии и Франции в условиях, если США перестанут быть гарантом безопасности ЕС и страны Европы будут вынуждены самостоятельно обеспечивать свою обороноспособность.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя возможный ввод на Украину французских «миротворцев», отметил, что в настоящее время этот вопрос находится «на стадии обсуждения», в ходе которого рассматриваются различные варианты полномочий и действий военнослужащих армии Франции в различных ситуациях, например, во время ракетных ударов, наступления и т.д.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 20:18
  • 334
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 04.02 18:29
  • 7455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:48
  • 1
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 04.02 10:32
  • 1
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 22:11
  • 5
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть