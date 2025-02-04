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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в два раза увеличить оборонный бюджет страны. В рамках милитаризации страны ранее Макрон призвал увеличить набор молодых добровольцев во французскую армию.

Таким образом, можно отметить, что на фоне продолжающегося сокращения ресурсной базы и неизбежного падения уровня жизни на Западе европейские элиты ищут новые способы заработка и наживы. В качестве одной из таких возможностей некоторые западные лидеры по-прежнему весьма самонадеянно рассматривают возможность завладеть ресурсами России.

В случае же другого, более вероятного сценария, при котором Евросоюз утратит единство и раздробится на отдельные конкурирующие образования, Франция всё равно останется в выигрыше, как доминирующая военная сила в западной Европе.

После недавних заявлений нового американского президента Дональда Трампа о возможных изменениях в военной политике США Макрон и Шольц выступили с инициативой усиления оборонного потенциала Европы. Их совместное заявление указывает на обеспокоенность властей Германии и Франции в условиях, если США перестанут быть гарантом безопасности ЕС и страны Европы будут вынуждены самостоятельно обеспечивать свою обороноспособность.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя возможный ввод на Украину французских «миротворцев», отметил, что в настоящее время этот вопрос находится «на стадии обсуждения», в ходе которого рассматриваются различные варианты полномочий и действий военнослужащих армии Франции в различных ситуациях, например, во время ракетных ударов, наступления и т.д.