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ТАСС

В Финляндии опубликовали памятку для желающих поехать наемниками на Украину

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Здание МИД Финляндии
Здание МИД Финляндии.
Источник изображения: © Joaquin Ossorio Castillo/ Shutterstock/ FOTODOM

Министерство иностранных дел страны при этом подчеркнуло, что разорвать контракт с Вооруженными силами Украины "практически невозможно"

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии обнародовало информацию для граждан республики, желающих поехать на Украину в качестве наемников.

"Министерство иностранных дел не рекомендует и не поддерживает поездки в качестве добровольцев, но по возможности будет оказывать помощь финнам, находящимся на Украине, в соответствии с законом о консульских услугах", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Оно указывает, что финское законодательство не запрещает гражданам ездить на Украину в качестве наемников, однако подчеркивает, что разорвать контракт с Вооруженными силами Украины "практически невозможно".

В опубликованном документе описан регламент действий финской стороны в случае ранения, гибели, исчезновения или взятия в плен гражданина Финляндии, отправившегося на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Также МИД Финляндии приводит информацию, согласно которой к концу 2024 года "около десятка финских добровольцев пропали без вести или погибли в бою" в составе украинских ВС. 

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Страны
Украина
Финляндия
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