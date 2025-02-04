Европа дальше будет разрушать свою экономику, если будет ее милитаризировать, считает директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Поражение Украины в случае продолжения боевых действий при поддержке европейского ВПК станет вопросом не лет, а недель или месяцев. Такое мнение выразил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке, профессор Джеффри Сакс.

Отвечая в интервью немецкой газете Berliner Zeitung на вопрос, может ли Германия компенсировать американскую военную поддержку Украине в случае ее полного прекращения, политолог отметил, что в таком случае "Европа дальше будет разрушать свою экономику, если будет ее милитаризировать".

"Это было бы трагедией для Европы, но это могло бы случиться через десять лет. Вместе с тем для победы России над Украиной не потребуется десять лет. Это скорее займет десять недель или десять месяцев", - сказал он. По его словам, вместо этого странам Европы следует сосредоточиться на мирном урегулировании.

Политолог также назвал ошибочным решение стран Европы "исключить возможность переговоров и позволить загнать себя в ситуацию, когда Украина решает, что делать". "ЕС не следует отдавать себя в подчинение [Владимиру] Зеленскому. [Президент США Дональд] Трамп так точно не сделает", - сказал Сакс, выразив при этом сомнение относительно легитимности нахождения Зеленского на своем посту.

Комментируя 21 января конфликт на Украине, Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в любое время" по выбору Москвы. Одновременно нынешний глава американской администрации допустил ужесточение санкций в отношении России, если она не согласится на сделку по Украине.

Как отметил ранее президент России, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Путин подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.