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«Калашников» впервые представит «Крону-Э» в Абу-Даби

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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ.

«Калашников» впервые представит ЗРК «Крона-Э» на выставке IDEX в Абу-Даби

«Калашников» впервые представит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Крона-Э» на международной выставке IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в концерне.

ЗРК территориальной противовоздушной обороны предназначен для прикрытия важных объектов от воздушного нападения. Основные цели «Кроны» — беспилотники среднего класса. Боевая машина ЗРК построена на шасси колесного бронетранспортера.

«"Крона-Э" — это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащенных средствами поражения, объединенных между собой в единую систему. Средствами поражения ЗРК являются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333», — говорится в сообщении.

В декабре 2024 года российский военнослужащий расчета ПВО рассказал, что комплекс «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля «Тигр» способен обнаруживать цели на расстоянии до 40 километров. ЗРК оснащен зенитными ракетами «Верба» и тепловизором, позволяющим работать в любое время суток.

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