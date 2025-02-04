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Военное обозрение

«Догнал»: в сети появилось новое качественное видео поражения британского танка Challenger 2 в Курской области

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Источник изображения: topwar.ru

В течение последних месяцев в интернете публикуются сообщения и видеоролики об уничтожении российскими военными вражеской бронетехники производства Великобритании. Вот и сегодня в сети появилось новое качественное видео поражения британского танка Challenger 2 в Курской области.


На кадрах, снятых камерой FPV-дрона, можно наблюдать, как российский беспилотник догнал вражескую боевую машину и поразил ее в верхнюю часть башни, после чего трансляция прерывается.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В британской прессе в январе этого года сообщалось, что украинские военные якобы прорвали российскую линию обороны в Курской области при помощи танков Challenger, но примерно в то же время в сети появилось несколько роликов, на которых показано уничтожение этих танков.

Британские журналисты пытаются отрицать потери боевиками ВСУ техники, созданной в их стране, но это им удается не слишком хорошо.

В частности, один из таких эпизодов описывает Telegram-канал «Рыбарь». Он рассказывает, как бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота отправили FPV-дрон на поиски «супер-станции» РЭБ противника, которая якобы закрыла небо над Курской областью. Не обнаружив ее, оператор заметил британский танк Challenger 2, который решил поразить.

Таким образом, за данной техникой даже не пришлось «охотиться» - она стала случайной добычей наших дроноводов. На кадрах объективного контроля хорошо заметно, как экипаж спешно покидает танк и спасается бегством.

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Страны
Великобритания
Продукция
Challenger 2
Проекты
БПЛА
ТОФ
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