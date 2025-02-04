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Военное обозрение

Зампред Совбеза РФ: Помощь Киеву будет продолжена под перекрашенным рейгановским девизом «Мир через силу»

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Источник изображения: topwar.ru

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа глава киевского режима Зеленский в своих интервью неоднократно критиковал бывшую администрацию США, обвиняя Джо Байдена в том, что у ВСУ на фронте сегодня сложилась крайне тяжелая ситуация.

В частности, недавно он заявил, что из обещанных 177 млрд долларов военной помощи Украина «увидела» меньше половины – 75 млрд. О том, куда делись остальные средства, Зеленский якобы понятия не имеет.

В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем ТГ-канале написал, что глава киевского режима лукавит, говоря о «недополученных» от США средствах. Со слов чиновника, эти 100 миллиардов «разошлись по карманам» киевских чиновников, ответственных представителей Пентагона, ЦРУ и предприятий ВПК.

При этом Медведев обратил внимание, как застенчиво Зеленский, по сути, признался в том, что большая часть американской военной помощи пошла «не по назначению», сравнив его с «голубым воришкой Альхеном» из известного произведения Ильфа и Петрова «12 стульев».

В свою очередь, говоря о последствиях вышеупомянутого «грандиозного распила», зампред Совбеза подчеркнул, что ничего не изменится. С его слов, «виновные себя помилуют», как это сделал Байден с членами своей семьи. И даже Илон Маск со своим новым министерством не сможет привлечь этих воров к ответственности.

Посетуют, погрозят кулаком, послушают в сенате, уволят непричастных и… всё. Помощь Киеву будет продолжена под перекрашенным рейгановским девизом «Мир через силу»

- подытожил Медведев.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Илон Маск
Медведев Дмитрий
Трамп Дональд
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