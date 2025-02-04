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ЦАМТО

Швеция намерена безвозмездно передать гранатометы ВС Молдовы

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Полученные Украиной в порядке военной помощи от США одноразовые ручные противотанковые гранатометы Saab АТ4 (в американском лицензионном исполнении АТК M136) на одном из мест складирования в Киеве, март 2022 года
Полученные Украиной в порядке военной помощи от США одноразовые ручные противотанковые гранатометы Saab АТ4 (в американском лицензионном исполнении АТК M136) на одном из мест складирования в Киеве, март 2022 года.
Источник изображения: украинские социальные сети

ЦАМТО, 3 февраля. Правительство Швеции предложило безвозмездно передать Вооруженным силам Молдовы партию противотанковых средств.

Как заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон, в прошлом году Швеция и Молдова подписали письмо о намерениях, предусматривающее углублению сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а расширение взаимодействия со странами Восточного партнерства ЕС, такими как Молдова, является ключевым элементом политики Швеции по сдерживанию России.

Как ожидается, Кишинев получит 84-мм одноразовые противотанковые гранатометы АТ4 шведской компании Saab. Стоимость пакета помощи составит до 13 млн. шведских крон (1,17 млн. долл.). Это позволяет предположить, что будет передано нескольких сотен гранатометов.

По мнению Стокгольма, военная помощь властям Молдовы соответствует внешнеполитическим интересам Швеции.

Передача будет выполнена благодаря получению дополнительного финансирования в рамках рекордного 18-го пакета военной помощи Украине, общая стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. долл.

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