Войти
РИА Новости

"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ

581
0
+1
Зенитный ракетный комплекс "Крона-Э"
Зенитный ракетный комплекс "Крона-Э".
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

"Калашников" впервые представит ЗРК "Крона-Э" на выставке IDEX-2025 в ОАЭ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. "Калашников" разработал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э" и впервые представит его на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил концерн в своем Telegram-канале.

"Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) "Крона-Э" на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби", — уточнили в организации.

Новый комплекс должен будет защищать от ударов с воздуха важные государственные объекты, городскую инфраструктуру, спецгрузы в местах их складирования, а также сооружения на стратегических коммуникациях. Основные цели ЗРК — вражеские дроны среднего класса.

"Крона-Э" — комплекс объединенных в единую систему средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оборудованных средствами поражения — зенитными управляемыми ракетами 9М340 и 9М333.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
Сосна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 20:18
  • 334
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 04.02 18:29
  • 7455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:48
  • 1
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 04.02 10:32
  • 1
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 22:11
  • 5
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть