"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ

"Калашников" впервые представит ЗРК "Крона-Э" на выставке IDEX-2025 в ОАЭ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. "Калашников" разработал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э" и впервые представит его на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил концерн в своем Telegram-канале.

"Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) "Крона-Э" на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби", — уточнили в организации.

Новый комплекс должен будет защищать от ударов с воздуха важные государственные объекты, городскую инфраструктуру, спецгрузы в местах их складирования, а также сооружения на стратегических коммуникациях. Основные цели ЗРК — вражеские дроны среднего класса.

"Крона-Э" — комплекс объединенных в единую систему средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оборудованных средствами поражения — зенитными управляемыми ракетами 9М340 и 9М333.