"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ

"Калашников" впервые представит ЗРК "Крона-Э" на выставке IDEX-2025 в ОАЭ
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. "Калашников" разработал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э" и впервые представит его на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
Новый комплекс должен будет защищать от ударов с воздуха важные государственные объекты, городскую инфраструктуру, спецгрузы в местах их складирования, а также сооружения на стратегических коммуникациях. Основные цели ЗРК — вражеские дроны среднего класса.
"Крона-Э" — комплекс объединенных в единую систему средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оборудованных средствами поражения — зенитными управляемыми ракетами 9М340 и 9М333.