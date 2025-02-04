Песков отреагировал на сообщения западных СМИ о проблемах российского флота

Песков: нельзя судить о состоянии флота России по поломке отдельного корабля

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о проблемах российского флота из-за якобы поломки разведывательного корабля "Кильдин", заявил, что нельзя судить о состоянии флота РФ по поломке отдельно взятого корабля.

"Я совсем не располагаю информацией, все-таки мы не оборонное ведомство, поэтому, конечно, такую детальную информацию о возможных поломках каких-либо кораблей мы просто не знаем. Но по поломке отдельно взятого корабля или какой-то отдельно взятой неисправности судить о состоянии флота – это непрофессионально, экспертно неверно", - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения в ряде западных СМИ о якобы проблемах российского разведывательного корабля "Кильдин", которые, как говорится в изданиях, могут свидетельствовать о том, что флот России ветшает.