По словам Александра Сырского, основные усилия сейчас будут сосредоточиваться на попытке обороны

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Февраль ожидается сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация и сейчас характеризуется как непростая. Об этом сообщил главком украинских войск Александр Сырский.

"Февраль будет непрост для нашего войска", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по итогам совещания, посвященного деятельности ВСУ в январе.

Сырский добавил, что в целом ситуация сложная. По его словам, основные усилия сейчас будут сосредоточиваться на попытке обороны. При этом он назвал операцию в Курской области одним из приоритетов ВСУ.

Главком в очередной раз признал, что украинская армия испытывает дефицит личного состава. "Продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части. Сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической стойкости воинов", - написал он.

В последнее время украинское военное руководство все чаще говорит о сложной для ВСУ оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации, а также переводя узких специалистов из технологически продвинутых подразделений, в частности частей ПВО, в штурмовые бригады. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.

На этом фоне о бессмысленности операции ВСУ в Курской области говорили уже многие эксперты на Украине. В частности, генерал ВСУ Дмитрий Марченко отмечал, что это вторжение не имеет четкой цели, хотя в нем задействованы лучшие части украинской армии. Позднее он был отправлен в отставку. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что для ВСУ не было никакого военного смысла заходить в Курскую область и держаться там, а командование бросает туда на убой свои лучшие силы.