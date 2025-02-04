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Истребители ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения группировок войск Вооруженных сил (ВС) России на разных направлениях поразили формирования бригад ВСУ. Группировка «Днепр» уничтожила склад боеприпасов противника.

Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация поразила объект энергетики, который обеспечивает действия ВСУ, также были поражены инфраструктура военных аэродромов, цехов производства, места хранения и запуска беспилотников противника.

Ранее в этот день экипажи танков Т-72Б3М армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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