Песков: динамика на земле не в пользу Киева

Пресс-секретарь президента России отметил, что "британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Лондон остается апологетом затягивания российско-украинского конфликта до последнего украинца, но динамика на земле не в пользу Киева. Британия продолжает навязывать партнерам в Евросоюзе (ЕС) конфронтационную линию против РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера призвать на саммите лидеров ЕС к усилению санкций против Москвы, представитель Кремля назвал это "достаточно последовательной позицией британского руководства".

"Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима. Это признают также многие западные представители и эксперты, в том числе Западной Европы, - указал пресс-секретарь российского лидера. - Да, нам хорошо известно, что Британия среди тех стран, которые навязывают вот эту конфронтационную линию своим партнерам по европейским делам".

Как отмечалось в заявлении Стармера, распространенном в преддверии его участия в неформальном саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе 3 февраля, правительство Великобритании будет работать со странами Евросоюза над введением новых энергетических санкций против РФ. В канцелярии на Даунинг-стрит указали, что Стармер также планирует обсудить в Брюсселе укрепление отношений между Великобританией и ЕС в сфере безопасности и обороны. В частности, Лондон заинтересован в повышении уровня взаимодействия по борьбе с нелегальными мигрантами.