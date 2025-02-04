ARX Robotics приступает к поставке Украине роботизированных платформ Gereon RCS

ЦАМТО, 3 февраля. Немецкая компания ARX Robotics после испытаний в боевых условиях запустила в серийное производство наземные гусеничные роботизированные платформы Gereon RCS, поставка которых на Украину начнется в феврале.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на директора компании по развитию бизнеса ARX Robotics Роберту Рандерат, закупку данного инновационного оборудования профинансировало правительство Германии. Всего Украине планируется поставить 30 комплектов Gereon RCS по контракту, заключенному в ноябре 2024 года.

Прототипы Gereon RCS прошлым летом были доставлены на Украину, где проходили испытания в координации с немецкими специалистами. Применение на поле боя позволило внести в конструкцию необходимые изменения для соответствия платформы реальным условиям на ТВД. В прошлом году комплексы также зарекомендовали себя с лучшей стороны на учениях НАТО в Словакии и Литве.

Основные задачи роботизированной платформы Gereon RCS – доставка на передовые позиции грузов (продовольствие или боеприпасы) и эвакуация раненых. Оснащенный современной системой ИИ комплекс может работать в условиях подавления современными средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам Р.Рандерат, если связь с роботом потеряна из-за радиопомех, то раньше он имел функцию "возвращения домой" в режиме автопилота. Однако в боевых условиях выяснилось, что данная функция фактически "разоблачает" позицию, откуда осуществляется управление. Поэтому в серийных образцах эту функцию изменили на "возвращение в определенное место", откуда комплекс можно эвакуировать. В случае попадания в руки врага, операционная система автоматически самоуничтожается, чтобы противник не мог взломать или скопировать программное обеспечение.

В компании отказались сообщить стоимость роботизированных платформ, однако отметили, что она "экономически оправдана" даже с учетом риска уничтожения. По мнению руководства компании, потребность Вооруженных сил Украины в такого рода роботизированных системах оценивается в трехзначных цифрах.

В долгосрочной перспективе компания планирует перенести на Украину часть производственных процессов и НИОКР. Для этого недавно на Украине было учреждено дочернее предприятие.