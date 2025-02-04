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Маск пообещал выпустить десятки тысяч роботов

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Глава Tesla Маск запланировал выпустить 10 тысяч роботов до конца 2025 года

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Tesla запланировала выпустить 10 тысяч роботов до конца 2025 года. Об этом сообщает издание Electrek.

Об этом Маск рассказал в ходе последнего финансового отчета Tesla. По его словам, в компании есть амбициозные планы выпустить к концу года 10 тысяч роботов. Однако глава Tesla не уверен, что это удастся сделать: «Успеем ли мы построить 10 тысяч точно к концу декабря этого года? Вероятно, нет, но сможем ли мы сделать несколько тысяч? Да, я думаю, что сможем».

Также Илон Маск пообещал, что созданные на заводах Tesla роботы Optimus смогут выполнять множество задач и «делать полезные вещи». Согласно прогнозу предпринимателя, в будущем корпорация намерена производить 100 миллионов роботов в год.

Во время разговора с инвесторами Маск отметил, что Tesla проектирует сборочную линию, рассчитанную на производство тысячи роботов Optimus в месяц. Он заявил, что новое поколение роботов — Optimus 2 — будут собирать уже со скоростью 10 тысяч единиц в месяц. По мнению руководителя Tesla, справедливая стоимость робота при выпуске 1 миллиона штук в год составит 20 тысяч долларов, или около 1,9 миллиона рублей.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск пообещал, что компания запустит беспилотные такси в середине 2025 года. Запуск проекта намерены организовать в городе Остин, штат Техас, уже в июне.

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