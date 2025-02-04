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Боеприпасам для Украины угрожает возвращение премьер-министра Чехии Бабиша (Financial Times, Великобритания)

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Города мира. Прага
Города мира. Прага.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

FT: выборы в Чехии грозят Украине прекращением поставок боеприпасов из Европы

Оппозиционная партия ANO в Чехии, лидирующая в опросах перед выборами, обещает прекратить закупки боеприпасов для Украины, сообщает FT. Это ставит под угрозу международную инициативу Праги по снабжению ВСУ и может привести к сближению с "прокремлевскими" лидерами в Европе.

Рафаэль Майндер

Власти Чехии предупреждают, что возвращение Андрея Бабиша может привести к сближению с прокремлевскими лидерами и ослаблению поддержки Украины.

Над международными усилиями по закупке боеприпасов для Украины под эгидой Праги нависла угроза в лице оппозиционной партии Андрея Бабиша, которая может вернуться к власти на выборах в конце года.

Лидирующая по опросам общественного мнения перед октябрьскими выборами популистская партия ANO пообещала в случае победы приостановить инициативу по боеприпасам.

“Мы должны свернуть с нынешнего пути”, — заявил замглавы ANO Карел Гавличек, имея в виду инициативу под началом чешского правительства, а не НАТО.

Бывший командующий НАТО президент Чехии Петр Павел в прошлом году объявил, что его правительство координирует закупки артиллерийских снарядов на международных рынках для пополнения истощающихся арсеналов Украины и борьбы с Россией.

Однако Гавличек усомнился в соотношении цены и качества снарядов. “Мы располагаем сведениями из военного сектора, что качество не идеальное, и что они просто чрезвычайно дороги”, — сказал он.

Украинские чиновники и солдаты говорят, что эта инициатива помогла прикрыть пробел в боеприпасах в период трудностей на фронте из-за возобновившегося в прошлом году российского наступления. Поступали сообщения о том, что некоторая часть снарядов была ненадлежащего качества и не годилась для использования, но в целом Киев был удовлетворен поставками.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в прошлом месяце поблагодарил Прагу за своевременную поставку до 80% снарядов, обещанных в 2024 году. “Если нам удастся объединить чешскую инициативу с тем количеством, что мы нашли самостоятельно, это прибавит уверенности в снабжении наших солдат на передовой”, — заявил Сибига украинским СМИ.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Эдуард Гулициус сказал, что в прошлом году благодаря инициативе Киев получил 520 000 снарядов калибра 155 мм, и что в следующем году будет поставлено еще 300 000.

Изначально Прага намеревалась отправить все 800 000 снарядов в 2024 году, но не смогла собрать средства и закупить искомое количество на фоне жесткой конкуренции на международных рынках — в том числе со стороны России.

Компания Czechoslovak Group со штаб-квартирой в Праге, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявила, что выполнила “почти все свои обязательства”, назвав главной причиной задержки при отправке грузов на Украину “ограниченные логистические возможности”.

Однако другие лидеры отрасли заявили, что это в любом случае была лишь временная мера из-за брешей в оборонном секторе Европы.

“Чешская инициатива по боеприпасам была важным политическим жестом... но она не может скрыть того обстоятельства, что Европа не в состоянии поставлять Украине собственные крупнокалиберные боеприпасы и вынуждена обращаться к третьим странам”, — сказала вице-президент Чешской ассоциации оборонной и охранной промышленности Кристина Гельм.

Бабиш занимал пост премьер-министра до 2021 года и надеется снова вернуться в должность.

Либеральное правительство в Праге предупредило, что Бабиш может отвернуться от Украины и укрепить связи с прокремлевскими лидерами — в частности, Виктором Орбаном из Венгрии, Робертом Фицо из Словакии и Гербертом Киклем, которого прочат в новые канцлеры Австрии. Партия Бабиша ANO изначально была близка европейским либералам, но в прошлом году влилась в крайне правую фракцию Орбана в Ассамблее ЕС.

Гулициус сравнил угрозу оппозиции остановить инициативу по боеприпасам с тем, как если бы врач “перекрыл пациенту кислород под предлогом того, что в атмосфере и так достаточно воздуха”.

Однако Гавличек из ANO возразил, что сам этот спор рискует потерять всякую актуальность, если президент США Дональд Трамп добьется прекращения огня.

“Им придется начать мирные переговоры. И чем дольше мы будем затягивать конфликт, тем хуже окажется ситуация для Украины, — сказал Гавличек. — Когда мы придем власти, это будет концом конфликта, а если не будет, то для Украины все будет очень плохо”.

В прошлом году Прага впервые за два десятилетия достигла норматива НАТО по расходам на оборону в 2% ВВП. Но Трамп хочет довести военные траты альянса до отметки в 5%, а этого не обещают ни правительство в Праге, ни оппозиция.

“Говоря 5%, думаю, президент Трамп имеет в виду скорее 3%, но это моя точка зрения, — заключил Гавличек. — В любом случае, 5% для Чехии сейчас абсолютно нереально".

Статья написана при участии Кристофера Миллера из Киева

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