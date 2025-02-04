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Интерфакс-АВН

В Вооруженных силах Белоруссии проводят проверку боеготовности

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Военнослужащие
Военнослужащие ВС Белоруссии.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Белоруссии сообщает о начале проверки боевой готовности в Вооруженных силах республики, в рамках которой будут апробированы новые способы применения разведывательных и ударных беспилотников.

"В ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы", - проинформировали в Минобороны.

Там отметили, что основные практические действия будут проходить при проведении учений и тренировок различного масштаба на полигонах и незнакомых участках местности.

"В рамках проверки пройдет апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использованием средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

"Учитывая особенности складывающейся обстановки, цели и задачи подготовки Вооруженных Сил в текущем году, сегодня мы начинаем плановую проверку боевой готовности Вооруженных Сил", - сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, слова которого приводит ведомство.

Также, по его словам, в ходе выполнения войсками учебно-боевых задач предусмотрено активное использование средств радиоэлектронной борьбы, как для подавления каналов управления, так и для противодействия БПЛА.

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