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ЦАМТО

Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования

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Tomahawk
Tomahawk.
Источник изображения: dzeninfra.ru

ЦАМТО, 3 февраля. Германия оценивает потенциальную закупку в США крылатых ракет (КР) "Томагавк" наземного базирования в качестве временной меры до поступления на вооружение аналогичных систем европейской разработки.

Как сообщает портал Hartpunkt со ссылкой на информированные источники, "Томагавк" соответствует оперативным требованиям Германии с дальностью полета более 2000 км. Отмечается, что анализ опыта проведения СВО на Украине подтвердил важность дальнобойного высокоточного оружия, особенно для нанесения ударов по ключевым военным инфраструктурным объектам, таким как командные центры, склады боеприпасов и авиабазам.

В июле 2024 года министры обороны Франции, Великобритании, Польши, Германии, Италии и Швеции подписали соглашение по программе создания ракетного вооружения дальнего действия ELSA (European Long-Range Strike Approach). Инициатива направлена на разработку в Европе ракетной системы наземного базирования с дальностью действия от 1000 до 2000 км.

На данный момент существующие в Европе ракетные системы не в полной мере соответствуют критериям, установленным программой ELSA. Некоторые системы не обладают достаточной дальностью, в то время как другие не имеют вариантов наземного базирования или не могут быть введены в эксплуатацию в течение длительного периода времени.

Согласно информации Hartpunkt, Германия потенциально может получить ракетный комплекс средней дальности Typhon MRC (Typhon Medium Range Capability) разработки корпорации Lockheed Martin. Комплекс использует размещенные в транспортируемых контейнерах универсальные корабельные пусковые установки, способные осуществлять пуск как зенитных ракет SM-6, так и крылатых ракет "Томагавк".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Польша
США
Украина
Франция
Швеция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
SM-6
Компании
Lockheed-Martin
1 комментарий
№1
04.02.2025 01:54
Германия хочет иметь приоритет в регионе.
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