Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Установленное на боевую машину пехоты БМП-3 боевое отделение "Бережок" (БО5Я01) значительно повышает возможности по борьбе с различными вражескими бронецелями.

Специальная военная операция продемонстрировала, что имеющиеся у формирований киевского режима танки М1А1 SA "Абрамс", "Леопард 2А4/А4", БМП М2 "Брэдли" без проблем уничтожаются противотанковыми управляемыми ракетами типа "Корнет", которые как раз и применяются в этом боевом отделении.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

По открытым данным, дальность стрельбы ПТУР до 5500-8000 метров, а тандемные кумулятивные боевые части пробивают до 1300 мм брони за динамической защитой.

Кроме этого, могут применяться боеприпасы с термобарическими и фугасными боевыми частями. Также имеется 30-мм орудие 2А42, 30-мм автоматический гранатомет АГ-30 и 7,62-мм пулемет ПКТ.

Прицельный комплекс дает возможность наводчику-оператору и командиру БМП уничтожать противника в любое время суток, с места и на ходу.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

БМП-3 известна своими маневренными и скоростными характеристиками. Скорость по шоссе до 70 километров в час. Есть возможность вплавь преодолевать водные преграды.

Роман Катков