Ростех назвал "самый умный" танк в зоне спецоперации на Украине

Т-90М "Прорыв" превосходит украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, отметили в компании

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Танк Т-90М "Прорыв" является "самым умным" танком в зоне специальной военной операции, его новейшая система управления огнем превосходит украинских и западных конкурентов. Об этом сообщили в ГК "Ростех".

"Одно из ключевых преимуществ танка - новейшая система управления огнем, которая позволяет эффективно поражать цели разного типа в быстро меняющейся обстановке. Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий. Сегодня это "самый умный" танк в зоне СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, [он способен] противостоять угрозам и поражать объекты противника", - сказали там.

В госкорпорации отметили, что Т-90М с доработанной всеракурсной защитой показывает впечатляющую живучесть на поле боя, несмотря на интенсивное применение врагом разнообразных противотанковых средств, начиная от ручных гранатометов и заканчивая самыми современными западными противотанковыми ракетными комплексами и FPV-дронами.

В Ростехе добавили, что производитель бронетехники - НПК "Уралвагонзавод" - наращивает производство "Прорывов" и другой боевой техники, работая круглосуточно, для обеспечения качественного и своевременного исполнения гособоронзаказа.